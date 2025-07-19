Ранее сообщалось, что международную хоккейную академию имени Александра Овечкина в Москве планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рассчитывает, что академия его имени будет открыта через полтора года. Об этом он рассказал журналистам.

"Надеюсь, что через полтора года будет открытие академии. Музей будет в академии. Все делается для болельщиков, пытаюсь привезти туда все. Есть какие-то идеи, например, привезти один из свитеров", - сказал Овечкин.

Ранее сообщалось, что международную хоккейную академию имени Александра Овечкина в Москве планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Овечкину 39 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. 6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.