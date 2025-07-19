Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" дома со счетом 3:0 обыграли "Сочи" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

Забитыми мячами отметились Александр Руденко (81-я минута), Дмитрий Воробьев (83) и Зелимхан Бакаев (88).

В прошлом сезоне "Локомотив" занял шестое место в РПЛ. "Сочи" выступал во втором по силе дивизионе чемпионата России, расположился на пятой позиции и заменил в стыковых матчах новороссийский "Черноморец", которому не выдали лицензию для выступления в РПЛ. Сочинцы по сумме двух встреч победили "Пари Нижний Новгород" (3:1, 1:2) и вышли в высший дивизион.

В следующем туре "Локомотив" на выезде 26 июля сыграет с "Краснодаром". "Сочи" в этот же день примет тольяттинский "Акрон".

В другом матче дня "Акрон" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1).