МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" дома со счетом 3:0 обыграли "Сочи" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.
Забитыми мячами отметились Александр Руденко (81-я минута), Дмитрий Воробьев (83) и Зелимхан Бакаев (88).
В прошлом сезоне "Локомотив" занял шестое место в РПЛ. "Сочи" выступал во втором по силе дивизионе чемпионата России, расположился на пятой позиции и заменил в стыковых матчах новороссийский "Черноморец", которому не выдали лицензию для выступления в РПЛ. Сочинцы по сумме двух встреч победили "Пари Нижний Новгород" (3:1, 1:2) и вышли в высший дивизион.
В следующем туре "Локомотив" на выезде 26 июля сыграет с "Краснодаром". "Сочи" в этот же день примет тольяттинский "Акрон".
В другом матче дня "Акрон" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1).
1
"Локомотив"
1
1
0
0
3
3
0
3
2
"Крылья Советов"
1
0
1
0
1
1
1
0
3
"Балтика"
1
0
1
0
1
1
1
0
4
"Акрон"
1
0
1
0
1
1
1
0
5
"Динамо" М
1
0
1
0
1
1
1
0
6
"Краснодар"
0
0
0
0
0
0
0
0
7
"Зенит"
0
0
0
0
0
0
0
0
8
ЦСКА
0
0
0
0
0
0
0
0
9
"Спартак"
0
0
0
0
0
0
0
0
10
"Рубин"
0
0
0
0
0
0
0
0
11
"Ростов"
0
0
0
0
0
0
0
0
12
"Динамо" Мх
0
0
0
0
0
0
0
0
13
"Ахмат"
0
0
0
0
0
0
0
0
14
"Пари НН"
0
0
0
0
0
0
0
0
15
"Оренбург"
0
0
0
0
0
0
0
0
16
"Сочи"
1
0
0
1
0
0
3
-3