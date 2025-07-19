МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" дома со счетом 1:0 обыграли махачкалинское "Динамо" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".
Мяч на 37-й минуте забил Маркиньос. На 53-й минуте защитник махачкалинцев Мохамед Аззи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Маркиньос, перешедший в "Спартак" в августе 2024 года, забил первый гол в РПЛ в составе красно-белых. Ранее бразилец дважды отличился в матчах Фонбет - Кубка России.
Арбитры матча четыре раза отменили взятие ворот игроками "Спартака". В первом тайме судьи не засчитали гол Кристофера Мартинса из-за офсайда, по той же причине был отменен гол Маркиньоса. Мяч Руслана Литвинова не был засчитан из-за нарушения правил в атаке. Во втором тайме из-за офсайда был отменен гол Антона Заболотного.
В прошлом сезоне РПЛ "Спартак" занял четвертое место, махачкалинцы стали 11-ми. В следующем туре "Спартак" 26 июля примет калининградскую "Балтику", "Динамо" на следующий день в гостях сыграет с "Оренбургом".
1
"Локомотив"
1
1
0
0
3
3
0
3
2
"Спартак"
1
1
0
0
3
1
0
1
3
"Крылья Советов"
1
0
1
0
1
1
1
0
4
"Балтика"
1
0
1
0
1
1
1
0
5
"Акрон"
1
0
1
0
1
1
1
0
6
"Динамо" М
1
0
1
0
1
1
1
0
7
"Краснодар"
0
0
0
0
0
0
0
0
8
"Зенит"
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ЦСКА
0
0
0
0
0
0
0
0
10
"Рубин"
0
0
0
0
0
0
0
0
11
"Ростов"
0
0
0
0
0
0
0
0
12
"Ахмат"
0
0
0
0
0
0
0
0
13
"Пари НН"
0
0
0
0
0
0
0
0
14
"Оренбург"
0
0
0
0
0
0
0
0
15
"Динамо" Мх
1
0
0
1
0
0
1
-1
16
"Сочи"
1
0
0
1
0
0
3
-3