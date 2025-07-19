Встреча завершилась со счетом 1:0

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" дома со счетом 1:0 обыграли махачкалинское "Динамо" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

Мяч на 37-й минуте забил Маркиньос. На 53-й минуте защитник махачкалинцев Мохамед Аззи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Маркиньос, перешедший в "Спартак" в августе 2024 года, забил первый гол в РПЛ в составе красно-белых. Ранее бразилец дважды отличился в матчах Фонбет - Кубка России.

Арбитры матча четыре раза отменили взятие ворот игроками "Спартака". В первом тайме судьи не засчитали гол Кристофера Мартинса из-за офсайда, по той же причине был отменен гол Маркиньоса. Мяч Руслана Литвинова не был засчитан из-за нарушения правил в атаке. Во втором тайме из-за офсайда был отменен гол Антона Заболотного.

В прошлом сезоне РПЛ "Спартак" занял четвертое место, махачкалинцы стали 11-ми. В следующем туре "Спартак" 26 июля примет калининградскую "Балтику", "Динамо" на следующий день в гостях сыграет с "Оренбургом".