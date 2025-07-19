Гендиректор московского клуба Олег Малышев заявил, что "Спартак" обратится в ЭСК РФС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Работа бригады Василия Казарцева на матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" не соответствовала уровню лиги, "Спартак" направит обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Об этом журналистам заявил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

В субботу "Спартак" дома со счетом 1:0 обыграл "Динамо". В первом тайме арбитры отменили три гола "Спартака", во втором тайме был отменен один гол красно-белых.

"Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно: это и игра рукой в штрафной ["Динамо"], и несправедливо отмененный гол [Руслана] Литвинова, и наступ на [Наиле] Умярове, непоказанные желтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта", - сказал Малышев.

В следующем туре "Спартак" 26 июля примет калининградскую "Балтику", "Динамо" на следующий день в гостях сыграет с "Оренбургом".