Украинец одержал победу нокаутом в 5-м раунде

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Украинец Александр Усик вернул звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у британца Даниэля Дюбуа нокаутом в 5-м раунде.

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, прошедшем в 2023 году, победу одержал Усик нокаутом в 9-м раунде.

Поединок складывался по сценарию первого боя. Усик был активнее и подвижнее британца и владел преимуществом. Дюбуа в 4-м раунде нанес несколько опасных ударов, но в большинстве случаев не успевал за соперником.

Тем не менее развязка, наступившая в 5-м раунде, оказалась неожиданной. В размене в углу Усик нанес встречный удар справа, после которого Дюбуа оказался в нокдауне. Британец встал, но через несколько секунд в "перестрелке" пропустил сильный удар слева и снова оказался на полу. Судья отсчитал положенные 10 секунд и остановил поединок.

Свыше $200 млн на двоих

38-летний Усик в пятый раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирной боксерской организации (WBO), во второй раз - пояс Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF). После первого поединка с британцем Тайсоном Фьюри в 2024 году, в котором Усик впервые стал абсолютным чемпионом мира, украинец освободил пояс IBF из-за отказа проводить добровольную защиту. В 2021 году Усик отобрал пояса IBF, WBA и WBO у британца Энтони Джошуа, победив решением судей, а в 2022-м впервые защитил их, выиграв решением судей у этого же соперника в повторном бою. В июне 2023 года Усик во второй раз защитил пояса, победив Дюбуа. После этого дважды победил Фьюри решением судей. Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 24 победы (15 нокаутом).

Усик ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и WBC в весе до 90,71 кг. Он является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса. Украинец провел седьмой поединок в супертяжелой категории, в которой дебютировал в октябре 2019 года.

27-летний Дюбуа не сумел впервые защитить титул чемпиона мира по версии IBF, который завоевал в сентябре 2024 года благодаря победе над Джошуа нокаутом в 5-м раунде. Британец потерпел 3-е поражение в карьере при 22 победах (21 нокаутом).

За этот поединок Усик получит $132 млн, а Дюбуа - $71 млн. Ранее сообщалось, что Усик проведет третий бой с Фьюри 18 апреля 2026 года.