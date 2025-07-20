Секунданты Цзю отказались от продолжения поединка в перерыве между 7-м и 8-м раундами

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он проиграл американцу Себастьяну Фундоре техническим нокаутом в 7-м раунде.

Секунданты Цзю отказались от продолжения поединка в перерыве между 7-м и 8-м раундами. Цзю побывал в нокдауне в первом раунде.

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, прошедшем в марте 2024 года, Фундора одержал победу решением судей. Во втором раунде Цзю получилось серьезное рассечение на голове, которое сказалось на его действиях.

30-летний Цзю не сумел во второй раз стать чемпионом мира. В сентябре 2023 года ему был присвоен пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) без боя после того, как его прежний обладатель американец Джермелл Чарло был лишен титула чемпиона мира после отказа проводить защиту в поединке с Цзю, который владел поясом временного чемпиона мира. Цзю 15 октября 2023 года победил американца Брайана Мендосу решением судей и в первый раз защитил пояс. Затем Цзю проиграл Фундоре решением судей и расстался с поясом чемпиона мира WBO. А в октябре 2024 года Цзю уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за пояс чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF). Всего на счету Цзю теперь 25 побед (18 нокаутом), 3 поражения. Он потерпел третье поражение в четырех последних поединках.

Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. На его счету также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF, Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титул чемпиона стран Содружества, глобальный пояс WBO.

Фундора во второй раз защитил титул чемпиона мира WBC. В мае американец был лишен пояса WBO. В активе 27-летнего Фундоры теперь 23 победы (15 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья.