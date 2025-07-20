Бразилец одержал победу единогласным решением судей

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Россиянин Роман Копылов уступил бразильцу Пауло Косте на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Новом Орлеане (США, штат Луизиана).

Бразилец одержал победу в 3-раундовом поединке средней весовой категории единогласным решением судей.

Копылову 34 года, на его счету теперь 4 поражения при 14 победах в смешанных единоборствах. В активе 34-летнего Косты 15 побед и 4 поражения. В сентябре 2020 года бразилец в титульном поединке среднего веса проиграл техническим нокаутом нигерийцу Исраэлю Адесанье.