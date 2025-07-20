Его поединок с Марио Барриосом завершился вничью

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Филиппинец Мэнни Пакьяо не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг в возрасте 46 лет. Его 12-раундовый поединок в Лас-Вегасе (США, штат Невада) с обладателем титула американцем Марио Барриосом завершился вничью.

Один судья отдал предпочтение Барриосу - 115:113, двое других выставили ничейные оценки - 114:114, 114:114.

Пакьяо провел первый поединок после четырехлетнего перерыва. В августе 2021 года он проиграл кубинцу Йорденису Угасу и не смог завоевать титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Пакьяо в последних пяти поединках одержал лишь три победы. В июле 2018 года филиппинец завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA, выиграв у аргентинца Лукаса Матиссе техническим нокаутом в 7-м раунде, в январе 2019 года его защитил, победив американца Эдриена Бронера по очкам, а в июле 2019 года завоевал титул суперчемпиона мира, выиграв у американца Кита Турмана решением судей. В январе 2021 года руководство WBA назначило филиппинца "чемпионом в отпуске" в связи с длительной паузой в карьере, а его титул был передан Угасу.

Теперь в активе 46-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.

30-летний Барриос во второй раз защитил пояс WBC. В 2023 году он завоевал временный титул чемпиона мира WBC и один раз его защитил. В 2024 году Барриос был провозглашен полноправным чемпионом мира WBC и защитил пояс, сведя вничью поединок с соотечественником Абелем Рамосом. В его активе теперь 29 побед (18 нокаутом), 2 поражения, 2 ничьи.