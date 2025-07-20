Олимпиада-80 глазами ТАСС. "Это настоящий праздник спорта"

ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

"Приветствие Л. И. Брежнева участникам и гостям Олимпийских игр 1980 года в Москве тепло воспринимается теми, кому оно адресовано, - сказал корреспонденту ТАСС президент Международной федерации стрелкового спорта мексиканец О. Васкес. - Я присутствовал на четырех последних Олимпиадах, но подготовка к Играм Москвы особенно впечатляет. Праздник открытия, организация соревнований, культурная программа прекрасны. Начался настоящий праздник спорта и молодости".

"Московская Олимпиада началась великолепно, праздник открытия Игр произвел на меня колоссальное впечатление, - сказал ТАСС президент Международного союза современного пятиборья и биатлона, член МОК Свен Тофельт из Швеции. - Организаторы Игр заслуживают самых высоких похвал. Хочу отметить, что официальная церемония была выдержана в истинно олимпийском духе, четко соблюдались регламент и правила МОК".

Олимпийская деревня

"Как рассказали нам, до 20 июля раньше всех в Олимпийской деревне вставали австралийцы: в шесть утра они уже плавали в бассейне спортивного комплекса. Но в воскресенье всех опередили стрелки. Еще до шести утра они позавтракали и отправились на стрельбище в Мытищи. В их соревнованиях определялся первый чемпион Олимпиады-80.

Хозяева Олимпийской деревни предусмотрели каждую мелочь: даже если спортсмен, не ровен час, проспав, опаздывает на соревнования, то в олимпийской столовой его покормят "по-спринтерски", за 5-10 минут, и потом быстро доставят к месту старта. Автобусы курсируют от Олимпийской деревни до всех спортивных объектов от 4 до 15 минут. За каждой делегацией закреплены легковые машины", - передают из Олимпийской деревни корреспонденты ТАСС С. Буланцев и А. Ермаков.

Первый чемпион

МОЛНИЯ

20/7 № ФО-2

МОСКВА, 20. /ТАСС/. Александр Мелентьев /СССР/ установил олимпийский и мировой рекорд в стрельбе из произвольного пистолета - 581 очко. -0-бббб

11:03 мск

"Первым среди участников XXII Олимпиады золотую медаль завоевал стрелок Александр Мелентьев. Выйдя вперед после третьей серии, Мелентьев уже не выпускал инициативы, стреляя четко, ритмично и неизменно удачно. В итоге, выбив 581 очко из 600 возможных, он превысил мировое и олимпийское достижение и стал не только олимпийским чемпионом, но и рекордсменом мира", - передает корреспондент ТАСС из олимпийского стрельбища в подмосковных Мытищах.

Александр Мелентьев (в центре) во время Олимпиады-1980 © Валентин Мастюков, Валентин Соболев/ ТАСС

"Безмерно счастлив, - сказал Мелентьев в беседе с корреспондентом ТАСС. - Я всегда мечтал именно об олимпийской победе, и вот мечта сбылась". "И теперь появилась новая: повторить успех на следующих Играх", - лукаво улыбнулся в усы олимпийский чемпион. Золотую медаль чемпиона Мелентьеву вручал первый вице-президент МОК Виталий Смирнов.

"Счастлив быть в олимпийской Москве"

"Я решительно отмежевываюсь от антиолимпийских мер, предпринятых нашим правительством, в результате которых атлеты моей страны лишены возможности участия в Олимпиаде, - заявил корреспонденту ТАСС Л. Аксенову почетный гость московских Олимпийских игр Н. Вичер, глава западногерманской фирмы "Вичер", официального поставщика Олимпиады. - Это тем более прискорбно, что подавляющее большинство западногерманских спортсменов, всего населения ФРГ, выступало за то, чтобы страна была представлена на великолепном празднике молодости всей планеты. Я, как гражданин ФРГ, хотел бы принести извинения за кампанию против идеалов олимпизма, развернутую определенными кругами стран Запада".

"Быть почетным гостем Олимпиады-80 для меня большая честь, - сказал в заключение Вичер. - Я счастлив, что нахожусь в олимпийской Москве".

"Снова золотые"

"Чемпионами Олимпиады в шоссейной командной гонке на 101 км провозглашены советские велосипедисты, они пересекли финиш в одно мгновение - Юрий Каширин из Ростова-на-Дону, минчанин Олег Логвин, Сергей Шелпаков из Омска и куйбышевец Анатолий Яркин.

Золотые медали вручил нашей замечательной четверке президент МОК лорд Килланин.

Олег Логвин, Юрий Каширин, Сергей Шелпаков и Анатолий Яркин © Александр Чумичев/ ТАСС

В программах было объявлено, что трасса гонки равна 100 км, но не был учтен разворот, который пришлось делать спортсменам на 50-километровой отметке. Он-то и удлинил дистанцию", - передает со столичного Минского шоссе корреспондент ТАСС.