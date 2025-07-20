Российские спортсмены остались без медалей, но четыре раза попали в десятку сильнейших

СИНГАПУР, 20 июля. /ТАСС/. Выступление российских пловцов на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре можно признать очень достойным. Об этом ТАСС рассказал Кирилл Беляев, тренер команды, которая выступала в нейтральном статусе.

В плавании на открытой воде было разыграно семь комплектов наград, российские спортсмены остались без медалей, но четыре раза попали в десятку сильнейших, в том числе в смешанной эстафете 4х1500 м, где стали шестыми.

"Аппетит приходит во время еды. Мы задали хороший темп на "десятке" и с каждым днем старались его увеличивать, поэтому по ходу турнира появились мысли о том, чтобы занять одну из ступенек пьедестала. До чемпионата мира говорить о таком было сложно, но тут мы завелись и показали очень достойный результат", - сказал Беляев.

"В эстафете мы настраивались на самый высокий результат. Шансы на медаль были крохотными - с нами соперничали мастодонты марафонского плавания - но они были. Мы могли бы воспользоваться своим крошечным шансом, если бы на третьем этапе все сложилось чуть иначе, но на данный момент это наш максимум. Результат очень достойный: если сравнивать с нашим последним выступлением на чемпионате мира в 2019 году, то поднялись на четыре позиции. Это прогресс, которому мы должны радоваться", - добавил он.

Пловцы на открытой воде первыми завершили выступление на чемпионате мира в Сингапуре. Соревнования по синхронному плаванию продлятся до 25 июля, по плаванию и прыжкам в воду пройдут с 26 июля по 3 августа.