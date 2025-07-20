Пятираундовый бой завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американец Дастин Порье уступил соотечественнику Максу Холлоуэю на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Новом Орлеане (США, штат Луизиана).

Пятираундовый бой легкой весовой категории завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей - 48:47, 49:46, 49:46.

Порье был первым соперником Холлоуэя в UFC. Бой, прошедший в 2012 году, завершился победой Порье удушающим приемом в первом раунде. Через семь лет американцы вновь сошлись в октагоне за титул временного чемпиона в легком весе UFC, но Холлоуэй вновь не смог победить соперника, уступив решением судей.

Холлоуэю 33 года, на его счету теперь 27 побед при 8 поражениях в смешанных единоборствах (MMA). Американец - бывший чемпион UFC в полулегком весе, он владел поясом с 2017 по 2019 год, проведя три успешные защиты. После этого американец трижды пытался вернуть титул, но сначала дважды проиграл австралийцу Александру Волкановски, а затем - представителю Испании Илие Топурии.

Порье 36 лет, он потерпел 10-е поражение в MMA при 30 победах, еще один бой признан несостоявшимся. Американец трижды был участником титульного боя UFC в легком весе, но ни разу не сумел завоевать звание чемпиона. В 2019 году Порье проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, в 2021-м - бразильцу Чарльзу Оливейре, в 2024-м - россиянину Исламу Махачеву. Спортсмен является одним из рекордсменов UFC по числу побед нокаутом в истории легкого веса (9).