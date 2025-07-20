Грузовик белорусского экипажа перевернулся в начале девятого этапа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-Спортавто", который лидировал в зачете грузовиков ралли "Шелкового пути" по итогам восьми этапов, снялся с соревнований после аварии при прохождении очередного специального участка.

Грузовик перевернулся в начале девятого этапа. После аварии машина вернулась в зону старта, что означает сход с дистанции.

Вязович вышел в лидеры гонки после завершения восьми этапов. Он опережал ближайшего преследователя, экипаж команды "Камаз-мастер" россиянина Эдуарда Николаева, на пять минут.

"Шелковый путь" проводится в 15-й раз, впервые гонка состоялась в 2009 году. В разные годы маршрут проходил по территории России и стран Центральной Азии. В этом году пилоты будут соревноваться в России и Монголии. Общая длина маршрута составит 4811,58 км. Ралли завершится 22 июля.