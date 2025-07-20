Комбаров 17 июля был назначен на пост главного тренера "Чайки"

ТАСС, 20 июля. Футбольный клуб "Чайка" из Ростовской области выиграл первый матч после назначения Дмитрия Комбарова на пост главного тренера.

В гостевом матче первого тура Лиги Пари (Первая лига - второй по силе дивизион чемпионата страны - прим. ТАСС) "Чайка" переиграла красноярский "Енисей" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Станислав Библик (5-я и 51-я минуты) и Глеб Пополитов (86).

Комбаров возглавил "Чайку" 17 июля, заключив однолетний контракт. До этого он работал в петербургской "Звезде" и московской команде "Спартак-2".

В следующем туре "Чайка" сыграет в гостях против саратовского "Сокола", "Енисей" примет "СКА-Хабаровск". Игры пройдут 26 и 27 июля соответственно.