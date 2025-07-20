3 июля комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал Владимира Писарского на четыре года, три из которых - условно

ТАСС, 20 июля. Нападающий Владимир Писарский, отстраненный из-за ставки, уверен в том, что сможет продолжить карьеру футболиста после завершения дисквалификации, а сама ситуация позволит стать ему сильнее. Комментарий Писарского приводит юрист спортсмена Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

3 июля комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Нападающий принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

"В первую очередь хотелось бы поблагодарить тех, кто поддерживает меня в этой ситуации, - сказал Писарский. - Огромное вам спасибо, это дает силы идти дальше и не опускать руки. Также хотелось бы попрощаться с болельщиками, так как "Сочи" не продлил со мной контракт, а "Крылья Советов" его расторгли. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за теплый прием и поддержку, которые поддерживали и в горести, и в радости. Наверное, я не оправдал ваши ожидания, я это понимаю, но на то были свои причины: болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки. Я не хочу на это скидывать, но любой адекватный человек поймет, что это сильно влияет на твое физическое и ментальное состояние".

"Но это футбол, тут бывают черные и белые полосы. Несмотря на это, я честен перед собой. Я знаю, что максимально старался помочь командам и отдавался на тренировках по максимуму, не жалел себя и работал дополнительно, об этом не дадут соврать тренеры. В любом случае хочется пожелать болельщикам хорошего сезона и поздравить с его началом. Буду принимать эту ситуацию, идти дальше, знаю, на что я способен, хоть в последнее время не удавалось показать этого. Но я уверен, что эта ситуация сделает меня сильнее, смогу вернуться и доказать, что могу хорошо играть в футбол и радовать болельщиков", - заключил футболист.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари НН" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в Российскую премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

2 июля Писарский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия в действиях генерального директора букмекерской компании "Бетсити" Алексея Коршкова и должностных лиц РФС признаков преступления. По версии стороны футболиста, РФС и "Бетсити" могли незаконно распространять друг другу его персональные данные.