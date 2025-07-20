В понедельник российская команда проведет матчевую встречу со сборной США

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе возложила цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Будапеште. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Российская команда прилетела накануне в столицу Венгрии, где в понедельник проведет матчевую встречу со сборной США в рамках PWL-9.

"Сегодня наша команда во главе с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили возложила цветы к памятнику советским героям-освободителям в Будапеште", - рассказали в пресс-службе.

В феврале 1945 года город был освобожден от немецких захватчиков. Операция продолжалась три с половиной месяца и стала одним из самых сложных и кровопролитных для Красной Армии сражений заключительного периода Великой Отечественной войны.