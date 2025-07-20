Футболистка сборной Англии заявила, что столкнулась с расизмом во время чемпионата Европы

Ранее сборная Англии вышла в полуфинал турнира, проходящего в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 20 июля. /ТАСС/. Футболистка сборной Англии Джессика Картер стала жертвой расистских оскорблений в социальных сетях во время чемпионата Европы среди женщин. Об этом она сообщила в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Чемпионат Европы проходит в Швейцарии.

"С самого начала турнира я столкнулась со множеством расистских оскорблений. Хотя я считаю, что каждый болельщик имеет право на свое мнение о выступлении и результате, я не согласна и не считаю нормальным нападать на кого-то из-за его внешности или расы", - написала Картер.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии встретится с командой Италии. Матч пройдет 22 июля. 27-летняя Картер является чемпионкой Европы (2022) и серебряным призером чемпионата мира (2023).