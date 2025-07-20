Российские спортсмены одержали победу со счетом 13:6

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Команда России одержала победу над сборной мира в матчевой встрече по гольфу на фестивале "Сильные фигуры". Об этом ТАСС рассказали организаторы турнира.

Сборная России, которую возглавлял первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, победила со счетом 13:6. Команду мира возглавлял президент Общества дружбы с Бангладеш Саттар Миа. Среди участников турнира были известные российские гольфисты Нина Пегова, Артем Филаткин и Алексей Матросов, а сборную мира усилили сильнейшие спортсмены из Узбекистана Канат Курбаналиев и Сергей Чен.

Турнир прошел в гольф-клубе Moscow Country Club.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проводится с 2019 года при поддержке Минспорта РФ, Минцифры РФ, МИД России. В рамках фестиваля организуются турниры по гольфу, шахматам, керлинг-гольфу и теннису.