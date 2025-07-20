Футболисты "Челябинска" обыграли "Торпедо" в матче первого тура Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2

ХИМКИ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Футболисты "Челябинска" в гостях со счетом 3:2 обыграли московское "Торпедо" в матче первого тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла на подмосковной "Арене-Химки".

В составе победителей голы забили Рамазан Гаджимурадов (34-я минута), Александр Жиров (39, 77). У "Торпедо" отличились Гулжигит Алыкулов (16) и Глеб Шевченко (82).

По итогам прошлого сезона "Торпедо" под руководством Олега Кононова заняло второе место в Первой лиге и поднялось в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома РФС приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит "Оренбург".

В прошлом сезоне "Челябинск" выступал в Леон - Второй лиге. По итогам первого этапа команда заняла первое место и в стыковых матчах за выход в Первую лигу обыграла "Волгарь", который финишировал четвертым во втором этапе: по итогам двух встреч была зафиксирована ничья (1:1, 0:0), в серии пенальти победу одержали футболисты челябинского клуба (4:2). "Челябинск" и "Волгарь" провели стыковые матчи по решению бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). "Машук-КМВ", ставший третьим во втором этапе Второй лиги, не получил лицензию II РФС и не смог бы выступать в Первой лиге.

В следующем туре "Челябинск" примет волгоградский "Ротор" 26 июля, "Торпедо" на следующий день на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".