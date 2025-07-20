ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 2:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче стартового тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Забитыми мячами отметились Дардан Шабанхаджай (24-я минута) и Велдин Ходжа (51).
"Ахмат" провел первый официальный матч под руководством Александра Сторожука. Из-за повреждения в начале второго тайма был заменен защитник грозненской команды Дарко Тодорович.
В следующем туре "Ахмат на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Рубин" примет петербургский "Зенит". Матчи пройдут 27 июля.
1
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
0
3
2
"Локомотив"
1
1
0
0
3
3
0
3
3
"Рубин"
1
1
0
0
3
2
0
2
4
"Зенит"
1
1
0
0
3
2
1
1
5
"Спартак"
1
1
0
0
3
1
0
1
6
"Крылья Советов"
1
0
1
0
1
1
1
0
7
"Балтика"
1
0
1
0
1
1
1
0
8
"Акрон"
1
0
1
0
1
1
1
0
9
"Динамо" М
1
0
1
0
1
1
1
0
10
ЦСКА
0
0
0
0
0
0
0
0
11
"Оренбург"
0
0
0
0
0
0
0
0
12
"Ростов"
1
0
0
1
0
1
2
-1
13
"Динамо" Мх
1
0
0
1
0
0
1
-1
14
"Ахмат"
1
0
0
1
0
0
2
-2
15
"Сочи"
1
0
0
1
0
0
3
-3
16
"Пари НН"
1
0
0
1
0
0
3
-3