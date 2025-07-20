Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казанской команды

ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 2:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче стартового тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами отметились Дардан Шабанхаджай (24-я минута) и Велдин Ходжа (51).

"Ахмат" провел первый официальный матч под руководством Александра Сторожука. Из-за повреждения в начале второго тайма был заменен защитник грозненской команды Дарко Тодорович.

В следующем туре "Ахмат на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Рубин" примет петербургский "Зенит". Матчи пройдут 27 июля.