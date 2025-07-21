ТАСС, 21 июля. Россиянка Мирра Андреева продолжает занимать пятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
На прошедшей неделе россиянка не принимала участия в турнирах, взяв отдых после Уимблдона, где она дошла до четвертьфинала.
Лидером мирового рейтинга является Арина Соболенко из Белоруссии (12 420 очков). Вторую строчку занимает американка Коко Гауфф (7 669), третью - Ига Свёнтек из Польши (6 813), четвертую - Джессика Пегула из США (6 423).
Екатерина Александрова поднялась с 16-го на 15-е место (2 666), Людмила Самсонова занимает 16-ю строчку (2 576), Диана Шнайдер - 17-ю (2 526), Анастасия Павлюченкова замыкает топ-30 (1 509).
Андреевой 18 лет, она является победительницей трех турниров WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.