Лидерство в рейтинге удерживает Арина Соболенко из Белоруссии

ТАСС, 21 июля. Россиянка Мирра Андреева продолжает занимать пятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

На прошедшей неделе россиянка не принимала участия в турнирах, взяв отдых после Уимблдона, где она дошла до четвертьфинала.

Лидером мирового рейтинга является Арина Соболенко из Белоруссии (12 420 очков). Вторую строчку занимает американка Коко Гауфф (7 669), третью - Ига Свёнтек из Польши (6 813), четвертую - Джессика Пегула из США (6 423).

Екатерина Александрова поднялась с 16-го на 15-е место (2 666), Людмила Самсонова занимает 16-ю строчку (2 576), Диана Шнайдер - 17-ю (2 526), Анастасия Павлюченкова замыкает топ-30 (1 509).

Андреевой 18 лет, она является победительницей трех турниров WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.