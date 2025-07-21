Андрей Рублев занимает 10-ю строчку, Даниил Медведев - 14-ю

ТАСС, 21 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 17-го на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Хачанов не играл на прошедшей неделе, взяв отдых после выступления на Уимблдоне, где он дошел до четвертьфинала.

В мировом рейтинге продолжает лидировать итальянец Янник Синнер (12 030 очков), вторым идет испанец Карлос Алькарас (8 600), третьим - немец Александр Зверев (6 030). Россиянин Андрей Рублев продолжает замыкать десятку сильнейших (3 160), Даниил Медведев располагается на 14-й строчке (2 630), также в первую сотню рейтинга входит Роман Сафиуллин, он занимает 80-е место (741).

Хачанову 29 лет, на счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.