С расизмом на чемпионате Европы столкнулась футболистка команды Джессика Картер

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Футболистки сборной Англии не будут преклонять колено перед началом полуфинального матча чемпионата Европы со сборной Италии в знак протеста против расистских оскорблений в адрес английского защитника Джессики Картер. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

"Мы солидарны с Джесс и всеми игроками команды в прошлом и настоящем, которые пострадали от расизма. Никто не должен подвергаться оскорблениям, будь то футбол или другая сфера жизни. Это неправильно, когда к некоторым из нас относятся по-разному всего лишь из-за цвета кожи", - отмечается в сообщении.

Также в сборной Англии призвали найти другой способ борьбы с расизмом вместо традиционной акции с преклонением колена перед началом матчей.

Сборные Англии и Италии проведут матч 22 июля. Ранее Картер заявила, что с начала турнира, который проходит в Швейцарии, столкнулась со множеством расистских оскорблений. 27-летняя Картер является чемпионкой Европы (2022) и серебряным призером чемпионата мира (2023).