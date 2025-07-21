По словам сербского специалиста, в ЦСКА ему не предложили долгосрочный контракт

БЕЛГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Серб Марко Николич покинул пост главного тренера российского футбольного клуба ЦСКА из-за нежелания руководства команды предлагать ему долгосрочный контракт. Об этом Николич рассказал в интервью Mozzart Sport.

ЦСКА объявил об уходе Николича с поста главного тренера команды 9 июня. После ухода из ЦСКА серб возглавил греческий АЕК.

"Разное происходило, но правда в том, что из-за повышения налогов и изменения курса рубля, а в контракте выплаты производились по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу, - сказал Николич. - Это значит, что в следующем сезоне моя зарплата должна была быть ниже, чем в прошлом, в котором мы выиграли Кубок России. Это показывает, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми".

"Не проблема пересмотреть контракт так, чтобы моя зарплата была на 10 процентов ниже, но… Я пришел на год контракта в молодую команду, и речь шла о долгосрочном проекте, но по итогу контракт всего на 12 месяцев. К тому же в контракте был пункт о моем уходе за определенную сумму, на котором настаивал не я, а ЦСКА", - добавил специалист.

Николичу 46 лет, он возглавлял ЦСКА с лета 2024 года. Армейцы под руководством сербского специалиста стали обладателями Кубка России и бронзовыми призерами чемпионата страны.