КДК РФС рассмотрит поведение тренера "Спартака" Станковича в матче первого тура РПЛ

Заседание КДК РФС пройдет 25 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение тренерского штаба московского "Спартака" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского "Динамо". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее "Спартак" дома обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0.

"Болельщики "Спартака" на трибуне кричали оскорбительные выражения в адрес арбитра в матче против "Динамо" из Махачкалы, а также [рассмотрим] выход за пределы технической зоны тренерского штаба "Спартака", а именно главного тренера Деяна Станковича, аналитика Винченцо Сассо и тренера вратарей Пьерлуиджи Бривио", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 25 июля.