С января 2024 года отдельным российским и белорусским гимнастам было разрешено выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой запретили выступать на международных соревнованиях под песню Ирины Аллегровой "Младший лейтенант". Об этом спортсменка написала в своем Telegram-канале.

"Экстренно меняем музыку для международных стартов. Под иностранную выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни. Вот, например, у меня была песня "Младший лейтенант", мы ее убираем, и на ее место нужно поставить что-то другое, ищем", - написала Мельникова.

Последний раз российские гимнасты выступали на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в начале марта 2022 года, после чего были отстранены на длительное время. С 1 января 2024 года отдельным российским и белорусским гимнастам было разрешено выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG, но пока никто из россиян не воспользовался этой возможностью. 11 июля FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.

На заседании исполкома FIG были пересмотрены условия получения нейтрального статуса, который позволяет спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки специальной военной операции. Из критериев для нейтральных спортсменов удалены запрет на командные соревнования и запрет на ассоциации с национальными флагом, гимном и гербом России и Белоруссии. Однако их использование по-прежнему запрещено на официальных объектах соревнований.