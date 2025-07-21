С января 2025 года он является членом совета директоров самарского клуба

САМАРА, 21 июля. /ТАСС/. Тархан Джабраилов назначен на должность генерального директора самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В июне Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность генерального директора клуба, сообщил, что покинет свой пост. Джабраилов с января 2025 года является членом совета директоров "Крыльев Советов".

"Крылья Советов" в первом туре сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" (1:1). В следующем матче команда из Самары 25 июля примет "Пари Нижний Новгород".