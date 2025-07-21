По мнению министра спорта РФ, русскому хоккею явно не хватает зрелищности и грамотного медийного сопровождения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Хоккей с мячом в России переживает не лучшие времена, ему не хватает зрелищности и хорошего медийного сопровождения. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Дегтярев провел рабочую встречу с директором по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов России и международными спортивными организациями Федерации хоккея с мячом России Сергеем Мяусом.

"Сегодня русский хоккей переживает не лучшие времена. Поэтому важно, чтобы Федерация хоккея с мячом России смогла найти силы - сплотиться, мобилизовать свою работу и укрепить управляемость в этом виде спорта. Болельщики хотят видеть свои любимые клубы в списках участников чемпионата страны. Русскому хоккею явно не хватает зрелищности и грамотного медийного сопровождения даже на уровне Суперлиги", - отметил Дегтярев.

"Русский хоккей для нашей страны очень важный вид спорта, с историей. Будучи губернатором Хабаровского края, поддерживал клуб "СКА-Нефтяник", который в спортивном сезоне-2022/23 завоевал все главные трофеи русского хоккея: Кубок России, Суперкубок России, занял первое место в регулярном чемпионате и стал чемпионом страны в финале плей-офф", - добавил он.