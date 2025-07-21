Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пяти эпизодам матча первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. В первом тайме судьи отменили три гола "Спартака", во втором тайме был отменен один гол красно-белых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

"Спартак" оспаривает неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове на 7-й минуте, неназначение пенальти за игру рукой игрока "Динамо" на 25-й минуте, отсутствие второй желтой карточки для Мохамеда Аззи за удар по ногам на 44-й минуте. Красно-белые также подали апелляцию на отмененный гол Руслана Литвинова в компенсированное к первому тайму время и на неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51-й минуте.

В следующем туре "Спартак" 26 июля примет калининградскую "Балтику".