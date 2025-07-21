Гимн России прозвучал перед началом матчевой встречи по вольной борьбе с командой США

Матчевая встреча сборных России и США проходит впервые с 2017 года

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Гимн России впервые за несколько лет прозвучал на международных соревнованиях по борьбе, это произошло в начале матчевой встречи сборных России и США. Соревнования проходят в Будапеште.

Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

Матчевая встреча сборных России и США проходит впервые с 2017 года. Соревнования проходят под эгидой Профессиональная борцовской лиги (PWL). Россияне выступают под флагом страны.