Первая встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу команды России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Победителями матчевой встречи борцов России и США в Будапеште стали спорт и спортивная борьба, следующий матч может пройти в России. Об этом ТАСС по окончании турнира заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу команды России. Россияне выиграли первые пять поединков, но затем уступили в четырех схватках подряд. Победное очко российской команде принес Зелимхан Хизриев в весовой категории до 125 кг, выигравший со счетом 11:0 у Трента Хиллджера.

"Благодарю наших друзей, которые так живо, с таким энтузиазмом откликнулись на идею возобновить эти интересные для зрителя и принципиальные для спортсменов и специалистов противостояния с такой прекрасной вывеской: "Сборная России - сборная США", или в обратном порядке - это неважно. Мы будем прорабатывать вопрос, чтобы следующее мероприятие прошло в России. Когда оно будет реализовано - предмет для диалога", - рассказал Мамиашвили.

"Подчеркну, проигравших здесь не было - сегодня выиграли все, выиграл спорт, выиграла борьба. Мы еще раз доказали, что невзирая ни на что, нужно искать возможности диалога через спорт, искусство, иные механизмы, которые объединяли людей тысячелетиями, - добавил он. - Сегодня был дан старт продолжению великих спортивных традиций, противостоянию двух великих борцовских держав США и России. Для нас это в первую очередь возможность общаться, слышать друг друга через спорт".

Глава ФСБР отметил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев взял под личный контроль организацию турнира: "Я благодарен всем, благодаря кому эта встреча сегодня прошла - организаторам, спонсорам, друзьям. И, конечно, спасибо нашему министерству спорта и лично министру спорта РФ, главе Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву, который держал под личным контролем подготовку и возможность реализовать это мероприятие, которое выходит за рамки "очков, голов и секунд". Да, были противники, но наше дело правое. Наша общая позиция - сделать мир более благоразумным. Да, спорт - не панацея, к сожалению, но у нас есть такие возможности", - заключил Мамиашвили.

Позднее планируется провести еще две матчевые встречи между сборными России и США на территории обеих стран.