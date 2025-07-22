Китаянка перенесла операцию на локтевом суставе

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Шестая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь не сыграет на Открытом чемпионате США (US Open) из-за травмы локтя. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

22-летняя теннисистка перенесла операцию на локтевом суставе и продолжает восстановление. Чжэн Циньвэнь на турнире заменит француженка Леолия Жанжан, занимающая 99-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Чжэн Циньвэнь является победительницей пяти турниров WTA, в прошлом году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Открытый чемпионат США пройдет с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составит $37,5 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко.