Как сообщает издание AS, городской совет отказывается предоставить арене лицензию из-за многочисленных недоработок

МАДРИД, 22 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" не сможет играть на домашнем стадионе "Камп Ноу" до 2026 года. Об этом сообщает издание AS.

С 2022 года "Камп Ноу" находится на реконструкции. Изначально открытие стадиона планировалось осенью 2024 года, затем его перенесли на апрель 2025 года, а позднее - на август. Однако городской совет Барселоны до сих пор отказывается предоставить арене лицензию из-за многочисленных недоработок.

На время реконструкции "Камп Ноу" "Барселона" проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе. Испанские СМИ сообщали, что в результате реконструкции вместимость "Камп Ноу" увеличится до 106 тыс. человек, а на работы планировалось потратить не менее €1,5 млрд.

"Камп Ноу" был открыт в 1957 году. Стадион принимал два финала Лиги чемпионов - 1989 и 1999 годов.