Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев

АСТАНА, 22 июля. /ТАСС/. Галым Мамбеталиев покинул должность главного тренера казахстанского хоккейного клуба "Барыс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мамбеталиев покинул пост в связи с неудовлетворительными результатами в прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Королев.

Мамбеталиеву 59 лет, он возглавлял клуб с октября 2024 года, контракт был рассчитан на три года. Ранее он работал в "Барысе" ассистентом главного тренера (2017-2018), исполнял обязанности главного тренера (2023) и возглавлял команду (2004-2005).

Королев входил в тренерский штаб "Барыса" с 2024 года, а также работал в клубе из Астаны с 2016 по 2018 год. Специалист тренировал казахстанские клубы "Темиртау" и "Сарыарка", а также российскую команду "Кузнецкие медведи". С 2023 по 2024 год входил в тренерский штаб "Сибири". В качестве игрока Королев становился чемпионом России вместе с ярославским "Локомотивом" в сезоне-2002/03, завоевывал бронзу Кубка Шпенглера, в составе московского "Динамо" выигрывал Кубок европейских чемпионов.

В минувшем сезоне КХЛ "Барыс" занял последнее, 12-е место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф.