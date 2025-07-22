Ник Пол приехал на Игры в Москву в 88 лет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели, прочитав их, смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Олимпиада: старт за стартом

201-й выстрел на соревнованиях за звание олимпийского чемпиона в стрельбе на траншейном стенде итальянец Лучано Джаванетти произвел… в свою спортивную шапочку. Так он отпраздновал золотую медаль, завоеванную для своей страны на Олимпиаде-80. На ступень ниже чемпиона на пьедестале почета стоял Рустам Ямбулатов, 29-летний снайпер из Ташкента, передает корреспондент ТАСС с олимпийского стрельбища в подмосковных Мытищах.

Москва гостеприимна и радушна

"Мы развернули американский флаг на трибуне Центрального стадиона имени Ленина во время церемонии открытия Олимпийских игр, так как хотели заявить, что далеко не все американцы поддерживают политическую игру президента Картера вокруг московской Олимпиады. Мы хотели заявить о том, что американские граждане тоже присутствуют на церемонии открытия Олимпиады-80 и от всего сердца поддерживают ее. Демонстрацией американского флага мы хотели показать, что многие, очень многие простые граждане Америки возмущены тем, что президент принес спортсменов США в жертву своей предвыборной кампании", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС Сергеем Буланцевым американский турист Ник Пол, приехавший в Москву на Олимпийские игры.

"Советская столица поразила нас идеальной чистотой улиц, "вкусным" воздухом, которым так легко дышится даже в мои 88 лет. Я видел рыболовов на Москве-реке, и это тоже говорит о том, что москвичи содержат свой город в образцовом порядке. Все это разительно контрастирует с Нью-Йорком, улицы которого покрыты нечистотами, а в воздухе больше смога, чем кислорода. Что делать, наши политиканы предпочитают экономить на уборке улиц и посылать деньги израильским сионистам", - добавил Пол.

Сильнейший на Олимпиаде, сильнейший в мире

Блестящей можно назвать победу ленинградского студента Владимира Сальникова в бассейне "Олимпийский" 22 июля в состязании пловцов на 1 500 метров вольным стилем. Он не только взошел на высшую ступень пьедестала почета, но и установил новый мировой рекорд - 14 минут 58,27 секунды, впервые в истории выплыв из 15 минут на этой сложнейшей дистанции.

"Только где-то на отметке 1 400 метров я понял, что иду на рекорд, - сказал олимпийский чемпион на пресс-конференции. - Сейчас или никогда, решил я. К этому дню я готовился 4 года".

Сальников быстро и уверенно отвечал на вопросы иностранных журналистов: он в совершенстве владеет английским языком. Когда его спросили, как бы он выступил, если бы в состязаниях принимали участие американские пловцы, он ответил без малейшего колебания: "Конечно, был бы первым".

Третье место занял австралиец Макс Метцкерс (15.14,49). В честь третьего призера на флагштоке взвился национальный флаг Австралии. Спортивная делегация "Зеленого континента" решила, что на соревнованиях в Москве в случае успеха австралийских спортсменов будет подниматься национальный флаг, а не флаг МОК, как она просила раньше, передает из "Олимпийского" корреспондент ТАСС.

"Нам пришлось пережить трудное время"

"Австралийская олимпийская команда тщательно готовилась к этой Олимпиаде. Нам, однако, пришлось пережить трудное время после того, как премьер-министр Австралии запретил австралийским спортсменам участвовать в ней. Каждый проявил определенную гражданскую смелость, решив отправиться в этих условиях в Москву. Нельзя не отметить позицию Федерации спорта Австралии, постановившей послать в советскую столицу нашу команду. Эта позиция была высоко оценена в стране - 75% населения "Зеленого континента" поддержали ее. Наши атлеты счастливы принять участие в этой Олимпиаде", - сказал корреспонденту ТАСС один из представителей австралийской команды Джейн Фрэзер.