Пау Альсина упал с мотоцикла 19 июля

ТАСС, 22 июля. Испанский мотогонщик Пау Альсина умер после полученных на тренировке травм в возрасте 17 лет. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

19 июля Альсина проводил тренировку на трассе в Испании. Во время заезда он потерял управление и перелетел через свой мотоцикл, а затем тяжело приземлился на голову. В Сарагосе ему была оказана срочная медицинская помощь, он был прооперирован, но спустя два дня скончался от полученных травм.

Альсина выступал в чемпионате мира Junior GP, заняв 13-е место в общем зачете, его лучшим результатом в отдельных гонках было восьмое место в Хересе. Он также выступал в итальянском классе Moto 3 CIV, став четвертым в общем зачете.