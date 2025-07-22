Соревнования пловцов пройдут с 27 июля по 3 августа

СИНГАПУР, 22 июля. /ТАСС/. Пловец Андрей Минаков ожидает, что чемпионат мира в Сингапуре станет для него самым серьезным испытанием после возвращения на международную арену. Об этом трехкратный призер чемпионата мира 2019 года рассказал ТАСС.

Соревнования пловцов на чемпионате мира в Сингапуре пройдут с 27 июля по 3 августа.

"Мы ездили на чемпионат мира в декабре, для нас он получился достаточно успешным - мы заняли второе место в командном зачете. Тем не менее этот чемпионат будет другим: приедет много ребят, которые пропустили короткую воду, поэтому настраиваемся на скорости, на которых мы не соревновались уже на протяжении долгого времени. По факту для меня это будет первый за шесть лет чемпионат мира на длиной воде", - сказал Минаков.

"Я более чем уверен, что как такового страха у нас не присутствует: опытные ребята знают, как подходить к турниру, и подойдут к нему в наилучшей форме, как психологической, так и физической, а молодые, уверен, поймают кураж и будут двигаться вперед и побеждать", - добавил он.

В Сингапуре выступят около ста российских и белорусских спортсменов. На турнир они допущены в качестве представителей двух команд - нейтральных атлетов Б (NAB) и нейтральных атлетов А (NAA).