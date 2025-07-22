Соревнования пройдут с 25 по 27 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо будет представлена на турнире Большого шлема в Улан-Баторе 23 спортсменами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В соревнованиях, которые пройдут с 25 по 27 июля, заявлены 247 спортсменов из 29 стран.

Мужскую команду представят 12 дзюдоистов: Изнаур Сааев (до 60 кг), Герман Кобец (до 66 кг), Карен Галстян и Сайхан Шабиханов (до 73 кг), Абдул-Керим Тасуев и Адам Цечоев (до 81 кг), Ихван Эдилсултанов и Алексей Булгаков (до 90), Идар Бифов и Ахмед Магомадов (до 100), а также Артем Золотухин и Денис Батчаев (свыше 100 кг).

В состав женской команды вошли: Сабина Гилязова и Марина Воробьева (до 48 кг), Глафира Борисова и Карина Ефимова (до 52 кг), Ксения Галицкая и Ольга Мухина (до 57 кг), Тамара Лищенко (до 70 кг), Александра Бабинцева и Надежда Татарченко (до 78 кг), а также Анастасия Холодилина и Вероника Кафанова (свыше 78 кг).