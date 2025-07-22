Тренер "Реал Сосьедад" оценил потенциал Арсена Захаряна

По мнению Серхио Франсиско, российский полузащитник может дать команде "нечто особенное"

МАДРИД, 22 июля. /ТАСС/. Новый главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Серхио Франсиско считает, что российский полузащитник Арсен Захарян способен стать одним из игроков, который даст команде нечто особенное. Комментарий Франсиско приводит издание Mundo Deportivo.

"По правде говоря, мне о нем говорят только то, что он очень хорош, но я его почти не видел, - сказал Франсиско. - Когда мы приехали, он болел, потом у него была перегрузка, и сейчас он проходит реабилитацию. Я с нетерпением жду встречи с ним, чтобы он был в команде, чтобы мог проводить с ней тренировки постоянно и как можно скорее стать тем игроком, которым клуб его подписал или, по мнению клуба, он может стать. Он должен стать еще одним игроком, который даст нам что-то особенное".

Ранее стало известно, что Захарян пропустит тур "Реал Сосьедад" в Японии. Издание Mundo Deportivo сообщало, что он останется в Испании для восстановления после вируса.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.