В 2022 году в стране прошел чемпионат мира по футболу

ДОХА, 22 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет Катара подтвердил переговоры с Международным олимпийским комитетом в рамках процесса выбора страны-хозяйки Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Катара.

"Наше участие в продолжающемся диалоге о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 году отражает национальное видение, которое рассматривает спорт как движущую силу развития и платформу для укрепления взаимопонимания и мира между народами. Мы сделали спорт одним из центральных элементов нашей национальной стратегии и сегодня стремимся повысить эту роль на региональном и глобальном уровнях, представив новую модель, которая отражает разнообразие нашего региона и воспевает его подлинные человеческие ценности", - сказал президент Олимпийского комитета Катара Джоан бин Хамад Аль-Тани.

По словам главы Олимпийского комитета Катара, на данный момент в стране готово 95% необходимой спортивной инфраструктуры для Олимпиады.

Катар может стать первой страной на Ближнем Востоке, получившей право на проведение Олимпийских игр. В 2022 году страна принимала чемпионат мира по футболу, всего на территории страны за 10 лет прошли шесть мировых первенств по олимпийским дисциплинам.