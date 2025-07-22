Вице-президент клуба Ахмед Айдамиров отметил, что команда планирует бороться за высокие места в РПЛ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" в ближайшее время планирует усилиться двумя игроками. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

"В воскресенье мы вошли в новый сезон, вошли обновленными, - отметил Айдамиров. - Наша история полна славных побед и тяжелых испытаний. Следующий сезон будет юбилейным, и нам надо войти в него с высоко поднятой головой. Мы хотим не довольствоваться борьбой за выживание, а бороться за высокие места".

"Особое внимание мы уделим работе с молодежью. В приоритете и усиление состава, в ближайшие дни ожидается два трансфера. Второй приоритет - инфраструктура. Третий - это наши болельщики, мы делаем все, чтобы игроки включались в диалог с аудиторией", - добавил один из руководителей чеченского клуба.

20 июля "Ахмат" в первом туре Мир - Российской премьер-лиги на своем поле уступил казанскому "Рубину" - 0:2.