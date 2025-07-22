Обладатель лучшего результата сезона в мире Данил Лысенко заявлен на чемпионат Белоруссии

В открытом турнире будет выступать 21 россиянин

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянин Данил Лысенко, имеющий лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту, примет участие в открытом чемпионате Белоруссии по легкой атлетике. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.

В чемпионате Республики Беларусь будет выступать 21 россиянин, представляющий на национальных турнирах ЦСКА.

Кроме Лысенко в этот список также вошли бегуны: Полина Ткалич, Ирина Баулина, Андрей Лукин, Федор Иванов, Екатерина Реньжина, Эмилия Тангара, Владимир Лысенко и Сергей Шубенков, прыгун в длину Юрий Ожгибесов, метатель копья Дмитрий Тарабин, прыгуны в высоту Никита Курбанов и Наталья Спиридонова, толкатели ядра Максим Афонин и Алена Гордеева, прыгунья с шестом Аксана Гатауллина, метатель диска Алексей Худяков, а также метатели молота Софья Палкина, Алексей Романов, Евгений Коротовский и Елизавета Царева.

Открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике пройдет в Бресте с 24 по 25 июля. С 12 по 13 июля там же состоялся Кубок сильнейших спортсменов, на котором Лысенко сумел прыгнуть в высоту на 2,35 метра и установить лучший результат сезона в мире.