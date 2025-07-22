Перед чемпионатом мира Андреа Фуэнтес заявила, что ее команда на турнире "будет голодной, чтобы съесть русских с картошкой и соусом"

СИНГАПУР, 22 июля. /ТАСС/. Татьяна Покровская считает оскорбительными слова тренера сборной Испании по синхронному плаванию Андреа Фуэнтес в адрес россиянок. Об этом главный тренер команды заявила ТАСС после окончания технической программы групп на чемпионате мира в Сингапуре, в которой российская команда стала второй.

Перед чемпионатом мира Фуэнтес заявила, что ее команда на турнире "будет голодной, чтобы съесть русских с картошкой и соусом". Также она обвинила российскую команду в копировании их программ и пообещала ради победы прыгнуть с парашютом с Марса.

"Считаю, что она совсем не умно отвечала, я бы даже сказала оскорбительно. Мы многие моменты не поняли. Думаю, что она это сама поняла. Приготовлю ли я ей картошку? Ни в коем разе. Мы пюре любим, и без соуса. Не знаю, зачем было проводить какие-то сравнения", - сказала Покровская.

"Я с ней тут не говорила и не буду, пусть сама почувствует, что не права. Причем она была хорошей спортсменкой, я ее давно знаю - она была такой пацанкой. Но времена меняются, не знаю, что произошло, но это неприятно", - добавила она.

Победу в технической программе групп одержала команда Китая, испанки стали третьими. "Нет, обойти их было не принципиально, было принципиально ближе подойти к первому месту. У Испании хорошая команда", - отметила Покровская.

Российские синхронистки с чемпионата мира 1998 года ни разу не проигрывали в групповых дисциплинах, в которых принимали участие. В Сингапуре обновленная команда, вернувшаяся на международную арену после четырехлетнего перерыва, выступает в нейтральном статусе.