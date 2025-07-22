Российские синхронистки оценили проигрыш китаянкам на чемпионате мира

Российские синхронистки с чемпионата мира 1998 года ни разу не уступали первое место в групповых дисциплинах, в которых принимали участие

СИНГАПУР, 22 июля. /ТАСС/. Первое с 1998 года поражение в борьбе за золото чемпионата мира в групповой дисциплине для российской команды по синхронному плаванию будет стимулом работать еще усерднее. Об этом журналистам рассказала одна из участниц турнира в Сингапуре Елизавета Смирнова.

Россиянки заняли второе место в технической программе групп. Российские синхронистки с чемпионата мира 1998 года ни разу не уступали первое место в групповых дисциплинах, в которых принимали участие. На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре обновленная команда, вернувшаяся на международную арену после четырехлетнего перерыва, выступает в нейтральном статусе.

"В любом случае это стимул нам работать дальше, расти. Это только подстегивает нас, чтобы мы еще больше старались", - сказала Смирнова.

"Впечатления грандиозные, - добавила ее напарница Анастасия Бахтырева. - Это чемпионат мира, мы с девочками очень рады здесь быть - это наш первый и один из самых важных стартов. Мы работаем дальше, впереди у нас акробатика, поэтому мы себя держим в кулаке и работаем".

Победу в технической программе групп одержала команда Китая, третье место заняла сборная Испании.