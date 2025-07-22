Мероприятие прошло в Центре реабилитации слепых имени Мещерякова в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Паралимпийский урок и мастер-классы по адаптивным видам спорта для участников специальной военной операции (СВО) с поражением зрения прошли во вторник в Центре реабилитации слепых имени Мещерякова в Сергиевом Посаде.

Мероприятие организовано Паралимпийским комитетом России (ПКР) совместно со Всероссийской федерацией спорта слепых. Урок провели президент ПКР Павел Рожков и президент Всероссийской федерации спорта слепых, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга Семенова. Участники узнали о дисциплинах спорта слепых и собственном опыте реабилитации от призера чемпионата России по армрестлингу Сергея Недовизина, игрока сборной Подмосковья по голболу Романа Александрова, заслуженных тренеров России Алексея Копытина, Ислама Ибрагимова, Александра Ерастова, Дмитрия Шипилова, а также членов сборных команд России и регионов.

"Реабилитация после потери зрения - это сложный и индивидуальный процесс. Наши паралимпийские уроки помогают ветеранам СВО понять, что спорт - это не только возможность восстановиться физически, но и найти новое дело жизни. У нас уже есть успешные примеры: Сергей Недовизин вошел в сборную по армрестлингу, другие ветераны - в составы команд своих регионов. С этого года в программу Кубков защитников Отечества добавлены дисциплины спорта слепых. Мы уверены, что примеров успеха, которого достигли наши опытные паралимпийцы, будет все больше", - заявил Рожков.

В рамках урока участникам рассказали об истории паралимпийского движения и его ценностях, а также провели мастер-классы по армрестлингу, настольному теннису, голболу, биатлону и футболу. Ветераны смогли пообщаться с паралимпийцами, задать вопросы и получить советы по активному образу жизни. Перед участниками также выступили сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич и директор Центра имени Мещерякова Галина Епифанова.