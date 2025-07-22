Суд вынесет решение не позднее 11 августа

ЖЕНЕВА, 22 июля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" на отстранение от участия в Лиге Европы сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что процедура слушаний будет ускорена, и суд вынесет решение не позднее 11 августа.

"Кристал Пэлас" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований. "Кристал Пэлас" и французским "Лионом" на тот момент владел американец Джон Текстор.

УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу "Лиона", который занял шестое место в чемпионате Франции. "Кристал Пэлас" должен сыграть в Лиге конференций, а в Лиге Европы команду должен заменить "Ноттингем Форест", который занял седьмое место в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу конференций.

24 июня стало известно, что "Лион" будет отправлен во второй по силе дивизион чемпионата Франции. Позднее клуб подал апелляцию на решение Национального директората по контролю и управлению, которая была удовлетворена 9 июля.

Общий этап Лиги Европы начнется 24 сентября.