Белорусский экипаж, который лидировал в зачете грузовиков после восьми этапов, перевернулся в начале девятого и сошел с дистанции

ГОРНО-АЛТАЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Сход с дистанции экипажа белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-Спортавто", который лидировал в зачете грузовиков ралли-рейда "Шелковый путь" по итогам восьми этапов, стал главным событием гонки. Об этом ТАСС сообщил по окончании соревнований руководитель и пилот российской команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев.

Грузовик Вязовича перевернулся в начале девятого этапа. После аварии машина вернулась в зону старта, что означает сход с дистанции. Вязович вышел в лидеры гонки после завершения восьми этапов. Он опережал ближайшего преследователя, экипаж команды "Камаз-мастер" россиянина Эдуарда Николаева, на пять минут.

"Это главное событие как раз-таки, которое уже расставило всех на свои места. Так как была борьба между командами "Камаз" и "МАЗ". И действительно, три грузовика ехали буквально в трех - трех с половиной минутах до последнего. И за три дня до финиша, к сожалению, такая ситуация. Но это гоночная ситуация", - сказал Николаев.

Вязович рассказал ТАСС, что глубоко разочарован в сложившейся ситуации, так как была проделана большая работа по подготовке к гонке. "Были уверены, что точно останемся на подиуме при любом исходе следующих трех этапов. Потому что можно где-то проколоться, сломаться, заблудиться. Нам до четвертого места было больше часа. Мы уверены были, что в топ-3 точно остаемся. Такого исхода мы вообще предположить не могли", - сказал Вязович.

Он добавил, что причиной аварии и схода с дистанции стала ошибка в роудбуке - схематичном обозначении маршрута, по которому нужно проехать. "Мы были первой машиной на канале после выдержанного спецучастка. И двигались четко по роудбуку, а там оказалась промоина", - добавил Вязович.

Экипаж команды "Камаз-мастер" Антона Шибалова стал победителем в зачете грузовиков, показав результат 25 часов 15 минут 53 секунды. Второе место занял экипаж Николаева (отставание - 17 минут 22 секунды), третье - экипаж Алмаза Ахмедова (+34.74). Оба экипажа также представляют "Камаз-мастер".