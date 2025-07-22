Спортсмен получил травму глаза во время конфликта с девушкой на домашней вечеринке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Блогеру и бойцу смешанного стиля (ММА) Корнею Тарасову удалили глаз. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее Тарасов сообщил в социальных сетях о травме глаза, полученной во время конфликта с девушкой на домашней вечеринке.

"Мне удалили глаз. Чувствую боль, но это не так страшно. Скоро поставим протез", - сказал Тарасов.

Тарасову 35 лет. В ММА он одержал 3 победы и потерпел 6 поражений. Выступал в организациях "Наше дело", Hardcore, Naiza, MMA Series. Последний поединок он провел в феврале 2025 года.