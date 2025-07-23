Олимпиада-80 глазами ТАСС. "Счастье и обида Дункана Гудхью"

Пловец выиграл золото, но не смог услышать гимн своей страны на пьедестале почета

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

На традиционную пресс-конференцию олимпийских призеров англичанин Дункан Гудхью, чемпион Игр в плавании брассом на 100 метров, явился в клетчатой кепке, с которой он, похоже, расстается лишь тогда, когда поднимается на стартовую площадку.

"Прошу не думать, что я ношу кепку только ради того, чтобы спрятать свою бритую голову и нравиться девушкам, - сказал Гудхью. - Считаю, что с бритой головой легче плыть, а кепка моя как талисман".

"Да, я мечтал стать олимпийским чемпионом, надеялся поехать в Москву. Сегодняшний старт был для меня самым сложным и самым приятным - здесь великолепный бассейн, сильные соперники и на редкость доброжелательные зрители. Обидно, конечно, что в этот торжественный для меня день на флагштоке по решению НОК Англии не был поднят флаг Великобритании и не звучал наш национальный гимн. Но я тем не менее посвящаю победу своей родине, потому что на всех соревнованиях защищаю ее честь и никогда не забываю про это", - передает слова Гудхью корреспондент ТАСС из бассейна "Олимпийский".

Англичанин хвалит организацию футбольного турнира на московской Олимпиаде

"За свою судейскую карьеру, а я провел более ста матчей на европейских и других первенствах, я не видел, чтобы футболисты играли и тренировались в столь великолепных условиях, - заявил на пресс-конференции в Киеве председатель судейского комитета ФИФА Джон Алекс Моуэт. - Хочу от души поздравить с успехом организаторов турнира и всех советских людей, которые превратили эти состязания в настоящий праздник спорта".

"Как арбитр я внимательно наблюдаю за действиями судей во время игры, и у меня нет к ним ни малейших претензий", - передает слова чиновника Международной федерации футбола киевский корреспондент ТАСС.

От песчинки до олимпийского чемпиона

"В детстве я был таким маленьким и щуплым, что когда дул ветер, родители не выпускали меня на улицу - боялись, что меня собьет с ног и как песчинку закрутит над морем чайных плантаций, окружавших нашу деревню, - полушутливо признается в беседе с корреспондентом ТАСС олимпийский чемпион по классической борьбе в весовой категории до 52 кг, советский борец Вахтанг Благидзе из Тбилиси. - Но когда я понял, что уступаю сверстникам в росте, физической силе, стал закаляться".

Пловчиха из Вильнюса опередила ленинградку в сантиметрах от финиша

Победа на Олимпийских играх в Москве пришла к пловчихе из Вильнюса Лине Качюшите на дистанции 200 метров брассом только на финише. Всю дистанцию лидировала ленинградка Светлана Варганова, и лишь буквально за несколько сантиметров до финиша Лина сумела настичь соперницу и первой коснуться бортика.

"Я плыла строго по плану, - сказала корреспонденту ТАСС Качюшите. - Моей задачей было сильно пройти последние 50 метров. О рекорде в этот день не думала, мечтала о победе".

1 миллион 169 тысяч зрителей посетили арены Олимпиады в первые четыре дня

"Число любителей спорта, которые читают о стартах Олимпиады, следят за ними по телевидению в различных странах, пока не поддается исчислению, - рассказал на пресс-конференции первый заместитель председателя оргкомитета "Олимпиада-80" В. И. Попов. - В пресс-центре уже аккредитован 5 391 журналист из 31 страны. В Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Таллине находится сейчас 124 129 туристов, 65 896 - советские из различных городов страны, а 53 233 приехали из других стран. В столице Олимпиады находятся около 46 тысяч гостей. Некоторые из них останутся здесь до завершения Игр, а некоторые совершат поездки по другим городам, пользуясь случаем получше познакомиться с нашей страной".

Болельщики из ГДР на центральном стадионе имени Ленина © Игорь Зотин/ ТАСС

"22 июля на соревнованиях XXII Олимпиады в Москве и других городах, где проходят олимпийские старты, побывали 426,5 тысячи зрителей. А всего с начала Игр очевидцами соревнований был 1 миллион 169 тысяч зрителей", - передает слова замглавы оргкомитета корреспондент ТАСС.

Флаг Италии в московском небе

Когда итальянский мастер стендовой стрельбы Лучано Джиованетти получал свою награду, гимн его страны не звучал: по решению Национального олимпийского комитета Италии вместо национального при этой церемонии исполняется гимн Международного олимпийского комитета, а на флагштоке поднимается флаг МОК.

Однако гимн Италии все-таки был исполнен - его с воодушевлением спела группа итальянских туристов и журналистов в честь соотечественника-победителя. Один из них высоко поднял над трибуной трехцветный флаг Италии, и знамя было видно издалека. Чемпион улыбался, глядя с пьедестала почета на флаг своей родины.

"У меня большие планы, - сказал Джиованетти корреспонденту ТАСС. - Собираюсь, если, конечно, повезет, выиграть и золотую медаль Олимпиады-84. Теперь я хорошо знаю, как это делается".