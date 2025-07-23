Синхронисты выиграли золото чемпионата мира в технической программе микст-дуэтов

СИНГАПУР, 23 июля. /ТАСС/. Синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева разочарованы отсутствием зрителей на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом они рассказали ТАСС после победы в технической программе микст-дуэтов.

Соревнования по синхронному плаванию в Сингапуре проходят практически при пустых трибунах. Параллельно с соревнованием микст-дуэтов в среду в Сингапуре проходил футбольный товарищеский матч между английским "Арсеналом" и итальянским "Миланом", который собрал тысячи болельщиков.

"Очень разочаровывает, - ответила Гурбанбердиева на вопрос о зрителях. - Поэтому я и люблю футбол - там много болельщиков".

"Все зависит от организации, - заметил Мальцев. - В Южной Корее трибуны были заполнены. Даже если билеты были не проданы, то на свободные места приглашали школьников. Это очень важно, потому что ты выступаешь в первую очередь для зрителей. А тут поднимаешь голову и особо никого не видишь".

Гурбанбердиевой 26 лет, она стала трехкратной чемпионкой мира. 30-летний Мальцев выиграл золото чемпионата мира в седьмой раз.