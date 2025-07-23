К 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Число граждан РФ, вовлеченных в регулярные занятия спортом, в среднем по стране составляет 63,3% процента. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Госпрограмма развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года была утверждена правительством 7 октября 2021 года и вступила в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, к 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%.

"Сегодня вовлеченность граждан в регулярные занятия спортом в среднем по стране - 63,3%. А в сельской местности это всего 52%. Здесь, конечно, налицо отставание от общероссийского показателя. Это связано с разным развитием уровня инфраструктуры и кадровым обеспечением", - отметил Чернышенко.

"Текущая потребность на селе в тренерах и специалистах составляет порядка трех тысяч, но эта цифра опросная. Программа идет в пилотном режиме, субсидии получат 28 регионов, в том числе и приграничные, с последующего года в реализации программы уже будут принимать участие все субъекты. Сумма выплат составит 2 млн рублей для тех, кто прибыл в сельскую местность в регионы Дальнего Востока и воссоединенные субъекты, и 1 млн рублей для тех, кто в остальные регионы переезжает. Объем из федерального бюджета, который потребуется для покрытия этого дефицита, - примерно 2,8 млрд рублей", - добавил он.